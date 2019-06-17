Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı

İBB Meclisi, özel halk otobüslerine sübvansiyon ödemesinin uzatılması ve destek miktarının güncellenmesi ile ilgili gündemindekikonuyu bugün görüşerek karara bağladı. Konuya ilişkin açıklama yapan, İBB Meclisi Başkan vekili Göksel Gümüşdağ, meclis gündeminde yer alan tek gündem maddesi olan sübvanse desteğinin oy birliği ile kabul edildiğini belirterek İstanbul halkına ve sektöre hayırlı olmasını diledi.

Sübvansiyon ödemesi güncellenerek ÖHO gruplarının gelirlerini giderleri karşılama oranlarına göre 0,77.5 kuruş ve 0,92.5 kuruş arasında olacak.

"SÜBVANSİYON MİKTARI HER KATEGORİDE 0,22 KURUŞ ARTIRILMIŞTIR"

Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat ŞAHİN yaptığı açıklamada; Değerli esnaflarımız; daha önce söz verdiğimiz gibi, İBB tarafından aylık olarak yapılmakta olan yolcu başına sübvansiyon (tıklama) miktarı, İBB Meclisi Kararı ile 01.07.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar her kategoride 0,22 kuruş artırılmıştır.

"SÜBVANSİYON ÖDEMESİNDE YÜZDE 31 İLE YÜZDE 44 ARASINDA ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR"

Yeni durumda gelirin gideri karşılama oranlarına göre belirlenmiş olan yolcu başına destek miktarı 1 Temmuzdan itibaren 0,77.50, 0,82.50- 0,87.50 ve 0,92. .50 kuruş olarak uygulanacaktır. Bu düzenlemeyle birlikte sübvansiyon ödemesinde %31 ile 44 arasında artış sağlanmıştır.

"Özel halk otobüsleri olarak maliyetlerimizde anormal artışlar meydana geldi ve bu nedenle de ciddi finansman sıkıntısı yaşamaktaydık. İstanbul da ki özel halk otobüslerini temsil eden 5 Şirketin Yönetim Kurulu Başkanları olarak gerek İBB, gerekse siyaset nezdinde çok yoğun çalışmalar yaptık. Raporlar ve alternatifli öneriler hazırlayarak İBB Yöneticilerimize ve siyasi temsilcilerimize takdim ettik. Bu yoğun girişimler ve çalışmalar neticesinde İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın destekleri ve İBB yönetiminin takdirleriyle esnafın istek ve talepleri tek tek yerine geliyor.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Bu uygulama çok ciddi finansman sıkıntısı yaşayan sektörümüze nefes aldıracaktır. Sübvansiyon uygulamasının başlatılmış olması ve tekrar günün şartlarına göre güncellenmesi sektörümüz için çok önemli bir kazanımdır.

Destek miktarından önce meseleye bu yönüyle bakmak daha sağlıklı olacaktır. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar ile bu sistem lehimizde daha da geliştirilecektir. Önemli olan bağlı bulunduğumuz İBB tarafından sektörün finansman sıkıntısının kabul edilmiş olması ve sübvansiyon uygulamasının devam etmesi bizim için çok önemlidir.

Bu ülke ve Şehir bizim ve yolcularımız bizim velinimetimiz. İmkânlarımızı gücümüzü zorlayarak en iyi hizmeti vermek gayreti içinde olduk ve bundan sonra da bu tavrımız devam edecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmamalı ve özel halk otobüslerine bu gözle bakmalıdır. Ancak bunları ifade ederken gece gündüz demeden yollarda insanlarımızı işine ve eşine taşıyan kentimizin kahramanları Şoförlerimize vatandaşlarımızın yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Şoförlerimiz rahat ve huzurlu oldukları sürece verdikleri hizmette nitelikli olacaktır.

"TÜM SEKTÖRE HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM"

Bize bu desteği verilmesinde özellikle büyük emeği geçen başta İBB Başkan adayı sayın Binali Yıldırım ile İBB yönetimine, idari kadrosuna, İETT yönetimine ve özel halk otobüsü şirketleri yöneticilerine, Ben tekrar İBB Sübvansiyon sisteminin tüm sektöre hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah'tan diliyor saygılarımı sunuyorum." dedi.

"PLAKA TAHDİDİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Başkan Sedat Şahin, özel halk otobüsleri seri plaka ve plaka tahdidi ile ilgili İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın sözü olduğunu ve bu konuda gerekli çalışmaların başlandığı dile getirdi.