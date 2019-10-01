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Halk otobüsü beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı

BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü, otobüs durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı.

01.10.2019 14:17Halk otobüsü beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı
BEŞİKTAŞ'ta özel halk otobüsü, otobüs durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmeye çalışan öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kağıthane- Beşiktaş hattında çalışan  İsmail Ç'nin kullandığı özel halk otobüsü Beşiktaş Meydan durağına 10 metre kala, karşıdan karşıya geçmekte olan 20 yaşlarındaki öğrenci Bilal Mülayim'e çarptı. Yaralanan öğrenci, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrenciyi sedyede gören bir kadın gözyaşlarını tutamadı.

Otobüsün şoförü İsmail Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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