Halk otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen taksiye çarptı: 4 yaralı

ANKARA'da halk otobüsü, emniyet şeridinde bekleyen ticari taksiye çarptı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Ankara Bulvarı üzerinden, Etimesgut istikametine seyreden M.T. idaresindeki halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ümitköy yol ayrımındaki emniyet şeridinde bekleyen R.T.'ye ait ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takside 2, otobüste 2 olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otobüsün, emniyet şeridinde bekleyen ticari taksiye ve taksinin dışında bekleyen bir kişiye çarptığı görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.