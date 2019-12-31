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Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Karabük'te şehiriçi taşımacılığı yapan halk otobüsü ile açık kasa kamyonet çarpıştı.

31.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Karabük'te şehiriçi taşımacılığı yapan halk otobüsü ile açık kasa kamyonet çarpıştı. Kazada otobüs içerisinde bulunan bir bayan yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük Köyü Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabük istikametinden Aydınlıkevler Mahallesi istikametine gitmekte olan Recep Günay idaresindeki 78 SN 809 plakalı açık kasa kamyonet yağış sonrası yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kayarak karşı istikametten gelmekte olan şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan Tayfun Yılmaz idaresindeki 78 BT 191 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüs içerisinde bulun Meryem A. isimli bayan bir yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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