Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:58



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolunda özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile D100'de uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar film izler gibi izlediler.Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Yenidoğan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Ç. idaresindeki 41 J 0310 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Burhan D. yönetimindeki 34 KK 7092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar yol kanalında bulunan su kanalına düştü. Kazada halk otobüsü sürücüsü İbrahim Ç., otomobil sürücüsü Burhan D. ve halk otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı.Kaza alanını film izler gibi izledilerKazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet hastanesi ve İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar ise o anları film seyreder gibi izledi.Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştuKaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından D100 Karayolu tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ