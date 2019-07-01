Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Malatya
'nın merkez Yeşilyurt
ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Mehmet Karaaslan
yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde, Süleyman Yıldırım
idaresindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.