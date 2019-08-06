Haberler» 3. Sayfa» Haber

Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı

Diyarbakır'da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

06.08.2019 09:55 Halk otobüsü kepçeye çarptı: 5 yaralı
Diyarbakır'da, seyir halindeki halk otobüsünün yol ortasında dönüş yapan kepçeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Emek caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Güneş idaresindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü, iddiaya göre süratli şekilde seyir halindeyken, yol ortasında dönüş alan Ahmet Şıh idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpma sonucu meydana gelen trafik kazasında, halk otobüsünde bulunan 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:09   İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
10:08   Dolmuşun çarptığı adam yerden kalkamadı
10:05   Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
10:05   Teksas saldırısında ölü sayısı 22'ye yükseldi
10:01   Bayburt'ta kaybolan 21 yaşındaki genç kız aranıyor
09:59   Üniversite öğrencisi kızların eğlencesi kötü bitti
09:59   İtfaiyenin, araç motorunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarma operasyonu kamerada