Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi
Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı.
25.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:23
Halk otobüsü mobese direğine çarptı, tramvay seferlerinde aksama meydana geldi
İSTANBUL - Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
İSTANBUL - Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra mobese direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.
Kaynak: İHA