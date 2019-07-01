01.07.2019 12:52
Haberler » Güncel » Haber

Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

Halk otobüsü, önce otomobile sonra uyarı levhası ile ağaca çarptı: 7 yaralı

MALATYA'da, otomobil ile çarpışan özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak, durdu.

MALATYA'da, otomobil ile çarpışan özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak, durdu. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Yıldırım yönetimindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet Karaaslan 'ın kullandığı 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yıldırım'ın kontrolünden çıkan otobüs, otomobili sürükledikten sonra caddedeki uyarı levhası ile ağaca çarparak durdu. Kazada sürücüler Süleyman Yıldırım ve Mehmet Karaaslan ile 5 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Kaynak: DHA
Mehmet Karaaslan , Malatya , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:44 Su altında kurdukları çadırın önünü temizlediler
13:44 Dijital doğanlar, müşteri hizmetlerinde rekabetin boyutunu değiştiriyor
13:43 Kozalaklar öğretmenlerin ellerinde sanata dönüşüyor
13:43 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. Yıl dönümü kutlandı
13:43 Üniversite öğrencileri "mayın arama robotu" yaptı
13:42 İBB Yaz İzci Kampı başladı
13:42 DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı