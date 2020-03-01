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Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı

İZMİT'te, halk otobüsü sahibi Fethi T. (55) evinin terasında kendini atkı ile asarak intihar etti.

01.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:34Halk otobüsü sahibi, atkı ile kendini astı

İZMİT'te, halk otobüsü sahibi Fethi T. (55) evinin terasında kendini atkı ile asarak intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Fatih Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Fethi T. evinin teras katında, atkı ile kendini astı. Terasa çıkan yakınları, Fethi T.'yi asılı buldu. Fethi T.'yi bulunduğu yerden indiren yakınları, hemen 112 Acil'e verdi. Gelen sağlık ekibi, Fethi T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halk otobüsü sahibi Fethi T.'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.



Fatih Mahallesi, Kuruçeşme, Güncel

Kaynak: DHA

1.03.2020 16:02:42