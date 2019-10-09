Halk otobüsü şoförü, güzergahtan çıkıp rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

ADIYAMAN'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa Güzel, aracında rahatsızlanarak yere yığılan Fahriye Beke'yi (37) güzergahından çıkarak, hastaneye götürdü.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Güzel'in kullandığı otobüse binen Fahriye Beke, bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı. Beke'nin rahatsızlandığını gören Güzel ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak hastaneye götürdü. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, acil servis girişine otobüsle gelen Güzel daha sonra görevlilerden yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından sedyeye konulan Beke, acil servise götürüldü. Tedaviye alınan Beke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yolcuların uyarısı ile durumu fark ettiğini söyleyen Mustafa Güzel, "Baktım hanım kardeşimiz göğsünü tutarak yere yığılmıştı. Sonra güzergahtan çıktım, hastaneye getirdim. İnşallah sağlık durumu iyidir" dedi.