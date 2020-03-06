Halk otobüsü şoförünün almadığı engelli yolcu için yeni araç gönderildi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, fiziksel engelli Özer Turgut, yer olmadığını iddia edip, kendisini araca almayan özel halk otobüsü şoförü hakkında Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine durağa yeni araç gönderilerek, Özer Turgut'un gideceği yere bırakılması sağlandı.

Akyazı'da yaşayan 3 çocuk babası, fiziksel engelli Özer Turgut, ailesiyle birlikte geldiği Adapazarı'dan ilçeye dönmek için özel halk otobüsü beklemeye başladı. Gelen halk otobüsü, eşinin işareti üzerine durdu. Ancak otobüs şoförü, yer olmadığı gerekçesiyle Özer Turgut'u almayı reddetti.

Engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağı belirten Özer Turgut, yaşadığı durumu özel halk otobüsü yetkililerine ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine Özer Turgut için yer ayrılan bir araç gönderildi, ancak onun da engelli asansörü arıza yaptı. Bu kez sürücü durağı arayarak yeni araç istedi. Yeni gelen araç, Özer Turgut ve ailesini alarak Adapazarı'ndan Akyazı'ya getirdi.

Yaşadıklarını anlatan Özer Turgut, "Eşimle birlikte durakta Akyazı midibüsü bekliyorduk. Gelen aracın dolu olduğunu gerekçe göstererek beni almadı. Bir sonraki gelen araç ise engelli rampası çalışmayınca, durağı arayarak engelli rampası çalışan midibüs istedi. Gelen midibüs şoförünün yardımlarıyla araca bindim. Akyazı'ya geldik. Beni midibüse almayan sorumlular hakkında ilgili yerlere şikayette bulundum" dedi.

Araçta engelliler için ayrılan yere yolcu alınamayacağını belirten Özer Turgut, "Midibüste yer yok madem, eşim el edince niye duruyorsun? Demek ki yer var. Engellilere ayrılan bölüme yolcu alamaz, bizim için oranın dolu olma gibi durumu yok. Sorun etmemeleri lazım, bizi keyfi getirmiyorlar. Devletimiz destek veriyor. Gelen aracın rampası bozuk olabilir. Duraktan rampası çalışan midibüs istediler, gelen araç da aldı, gayet güzel kibar şekilde beni indirdi. Bu kadar zor mu bizleri götürmek" diye konuştu.

Bu arada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Özer Turgut'u almayan sürücü C.V.'ye ceza yazılacağı öğrenildi.