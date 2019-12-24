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Halk otobüsü tutamaklarında "engellilere farkındalık" mesajları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu öğrencileri, kör, deli, sağır dilsiz, sakat gibi ifadeler yerine "görme engelli", "zihinsel engelli", "işitme engelli", "fiziksel engelli" kullanımının yaygınlaşması için toplu ulaşım araçlarındaki tutamaklara uyarıcı yazılar astı.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:39
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Hayat Topluluğu öğrencileri, kör, deli, sağır dilsiz, sakat gibi ifadeler yerine "görme engelli", "zihinsel engelli", "işitme engelli", "fiziksel engelli" kullanımının yaygınlaşması için toplu ulaşım araçlarındaki tutamaklara uyarıcı yazılar astı.
Bugüne kadar pek çok farkındalık etkinliğine imza atan öğrenciler, bu kez insanların yoğun olduğu toplu taşıma araçlarını seçti.
"Engelli Olma Farkında Ol" adlı proje geliştiren öğrenciler, Kütahya'daki özel halk otobüslerinin tutamaklarına uyarıcı yazılar asarak engellilere yönelik farkındalık çalışması yaptı.
Tutamaklarda, "Kör değil görme engelli", "Deli değil zihinsel engelli", "Sağır dilsiz değil işitme engelli", "Sakat değil fiziksel engelli" yazılarıyla vatandaşlara mesaj veriliyor.
DPÜ Engelsiz Hayat Topluluğu Onursal Başkanı Hasan Düşgül, AA muhabirine, DPÜ ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Bayburt, Çukurova, İzmir Bakırçay üniversitelerinde yapılanmalarını tamamlayarak engelliler yararına çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Engelli bireyler hakkında kullanılan yanlış ifadelerin düzeltilmesi amacıyla hazırladıkları projeyi Kütahya'da toplu ulaşım araçlarında uygulamaya başladıklarını belirten Düşgül, şöyle devam etti:
"Bu projemiz, engelli bireylere yönelik toplum nazarında doğru bilinen ya da kullanımında yanlış sonuçlara neden olan kelimelerin düzeltilerek doğru kullanılması gereken kelimeleri aktardığımız bir farkındalık projesidir. Onlara yöneltilen yanlış ifadeler bazen kırabiliyor, rencide edebiliyor. İçeriğinde uyarıcı ifadeler bulunan yazıları toplu ulaşım araçlarına insanların görebileceği ve dikkatini çekebileceği yerlere asıyoruz. Yanlış kullanılması nedeniyle dalga konusu olan bu ifadelerin doğrularını yazıp insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu gibi durumlarla sıkça karşılaştığımız için toplumu bilinçlendirerek değişimin bir parçası olmak istiyoruz."
Düşgül, projeyi yapılanmalarını tamamladıkları diğer illerde de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.
Otobüs işletmecilerinden destek
Kütahya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz de üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği projeye destek verdiklerini anlattı.
Öğrencilerin tutamaklara astığı yazıların faydalı olacağına inandığını vurgulayan Gürbüz, "Bu yazıları halk otobüslerine takmalarına izin verdik çünkü engelli vatandaşlarımız için kullanılan yanlış ifadeler onları çok üzüyor. Öğrencilerimizin bu girişiminin vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Halk otobüsü tutamaklarında

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


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