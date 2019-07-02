02.07.2019 13:09
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Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada

Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir halk otobüsünde yolcunun paralarının yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir halk otobüsünde yolcunun paralarının yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Halk otobüsüne binen M.A'nın (55) yanına oturan S.E. (39), elini kucağındaki monta gizleyerek bu kişinin cebindeki 2 bin lirayı çaldı.
Durakta indiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden M.A, durumu polise bildirdi.
Araçtaki kameraların kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kamera kayıtlarında S.E'nin, ineceği durağa yaklaşan M.A. ayağa kalkarken cebindeki paraları çaldığı görülüyor.
Kaynak: AA
Osmangazi , Bursa , Güncel

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