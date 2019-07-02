02.07.2019 13:49
Haberler » Güncel » Haber

Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir halk otobüsünde yolcunun paralarının yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir halk otobüsünde yolcunun paralarının yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.
Halk otobüsüne binen M.A'nın (55) yanına oturan S.E. (39), elini kucağındaki monta gizleyerek bu kişinin cebindeki 2 bin lirayı çaldı.
Durakta indiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden M.A, durumu polise bildirdi.
Araçtaki kameraların kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kamera kayıtlarında S.E'nin, ineceği durağa yaklaşan M.A. ayağa kalkarken cebindeki paraları çaldığı görülüyor.Halk otobüsündeki yankesicilik kamerada
Kaynak: AA
Osmangazi , Bursa , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
14:08 Vali Doğan'dan Şehit Onbaşı Kurt'un ailesine taziye
14:08 Yığılca'dan kısa kısa
14:07 Aydın'da ilek fiyatları fırladı
14:07 DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı
14:07 BALIKESİR Dayı yeğenin 600 bin liralık dolandırıcılık davası
14:07 BURSA Kanola buğdayla yarışıyor