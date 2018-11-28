Halk Otobüsünden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Sivas
'ta, park halindeki halk otobüsünden para çalınması, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Küçükminare Mahallesi Dikilitaş
mevkisindeki otobüs toplanma alanında, Hüseyin Çiftçi'ye ait park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden 40 lira çalındı.
Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çiftçi, olayı yaşı küçük 2 çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Çiftçi, görüntülerle birlikte polise başvurdu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Alandaki başka otobüslerden de hırsızlık yapıldığı öğrenildi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:52