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Halk otobüsüne binen köpeği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kocaeli'de halk otobüsüne binen sokak köpeğini gören yolcuları önce korkuttu sonra tebessüm ettirdi.

21.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:31
Halk otobüsüne binen köpeği gören vatandaşlar büyük panik yaşadı
Kocaeli 'de halk otobüsüne binen sokak köpeğini gören yolcuları önce korkuttu sonra tebessüm ettirdi. 4 durak sonra istediği durakta inen köpeğin tebessüm ettiren yolculuğu aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, Yakup Sağlam idaresindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsüne binen köpek yolculara panik yaşattı. Durağa yanaşan halk otobüsüne bir anda binen köpeği gören vatandaşlar otobüs içerisinde panikle koşuşturmaya başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü Sağlam ise, yolculara sakin olmalarını, daha önce de aynı durumla karşılaştığını söyledi. Yolcuların yaklaşmaya korktuğu köpek ise otobüste yere oturdu. Köpeğin zararsız olduğunu gören otobüs sürücüsü Sağlam, yolcuları sakinleştirerek köpeğin rahatsız olmaması için yolcuları araca arka kapıdan bindirdi. Bir süre otobüste yolculuk yapan köpek 4 durak sonra otobüsün kapısının açılmasıyla ayağa kalkarak araçtan indi. O anlar ise saniye saniye otobüsteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Korona virüsündten birisi mi bayıldı diye düşündüm"

Yaşananları anlatan otobüs sürücüsü Yakup Sağlam, daha önce de idaresindeki otobüse köpek bindiğini ifade ederek, "Tren İstasyonu durağına yanaştım. Kapıyı açtıktan sonra aynadan arkadan gelen arabaya bakarken, içeride bir bağırtı oldu. Dedim ki ne oluyor, korona virüsünden birisi mi bayıldı diye düşündüm. Kameradan baktım, bir köpek araca bindi. Ondan sonra ortalık bir karıştı. Kadınlar falan bağırmaya başladı. Daha sonra yolcular, 'Kaptan arka kapıyı aç, inelim' diye bağırmaya başladı. Ben de sakin olmalarını söyledim. Geçen yıl yine bir köpek aracımıza binmişti. Ondan dolayı antrenmanlıyım. Köpek daha sonra yere oturdu. Bizle 4-5 durak geldi. Hatta o araca bindikten sonra diğer yolculara, 'önde misafir var, arka kapıdan binelim' dedim. Daha sonra indi ve gitti. Daha sonra indi ve hiç kimseye zarar vermeden gitti" dedi.

"Sokak hayvanlarına karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor"

Köpeğin çok uysal bir şekilde otobüste yolculuk ettiğini dile getiren Sağlam, "Daha önceki olayda da rotvaydır (rottweiler) cinsi bir köpek binmişti. O biraz daha sert duruşlu bir köpekti. Yolcuların hepsi korkmuştu, araçta bir kıyamet koptu. O olayda araçtan indirdim. Ama bu olayda yerimden bile kalkmadım. Çünkü alışkanlık olduğu için herhangi bir şey yapmadım. Zaten sokak hayvanlarına karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Üşümüştü, tam da motorun üstüne oturdu. Ben de bir şey demedim. Hatta yer de verdiler, oturmadı. Sonra da sıkıntı çıkarmadan gitti" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Güncel

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