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Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

ANKARA'da özel halk otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

18.03.2020 05:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 05:37
Halk otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

ANKARA'da özel halk otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerine Çankaya ilçesi Tandoğan Meydanı'nda meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Bahçelievler yönüne giden Yunus Dilmen yönetimindeki 06 BUJ 119 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Galip B. hakimiyetindeki 06 DD 3917 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Dilmen, hurdaya dönen kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Dilmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Dilmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çankaya, Güncel

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