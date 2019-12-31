Haberler » 3. Sayfa » Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi - Haberler

Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi

Bursa'nın İnegöl'de hakkında 3 suçtan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Y, bindiği halk otobüsünde polis ekiplerince yakalandı.

31.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:04 Halk otobüsüne polis böyle operasyon düzenledi
Bursa'nın 'de hakkında 3 suçtan dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Y, bindiği halk otobüsünde polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince 'adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından dolayı hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Y'nin (35) Huzur Mahallesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri iki gün önce eve operasyon yaptı. Polisleri gören şahıs çatıya çıkıp atlayarak izini kaybetti. Şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri Cumalı Y'nin halk otobüsüyle şehir merkezine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, söz konusu otobüsü itfaiye kavşağında durdurak şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin halk otobüsüne yaptığı baskın anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. - BURSA

İnegöl, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:46   Sefirin Kızı 4. Bölüm Fragman - Haberler
18:43   Diyarbakır annelerinin eyleminden etkilenen teröristler teslim oldu - Haberler
18:42   Sinop'ta 257 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
18:35   Savunma Bakanı Hulusi Akar: Suriye'deki gözlem noktaları boşaltılmayacak - Haberler
18:35   AB'nin Libya'ya gönderdiği yüz milyonlarca euroluk göçmen fonunu milis gruplar aldı iddiası - Haberler
16:38   Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Haberler
16:32   Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Haberler
16:08   Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! - Haberler
16:05   Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Haberler
15:30   Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Haberler
31.12.2019 18:51:51