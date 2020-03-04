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Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti

Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi.

04.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:44Halk otobüsünün altında kalan adam hayatını kaybetti
'de halk otobüsünün altında kalan 75 yaşındaki adam, feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. 75 yaşındaki Hüseyin Göker, H.K.'nın kullandığı 38 AB 068 plakalı halk otobüsüne binmek isterken dengesini kaybederek düştü. Otobüsün arka tekerlerinin altında kalan 75 yaşındaki Hüseyin Göker olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında halk otobüsü şoförü H.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 11:07:20