Haberler» 3. Sayfa» Haber

Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybettiÇORUM - Çorum'da halk otobüsünün çaptığı 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun hayatını kaybetti.

19.08.2019 15:51
Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti
Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti
ÇORUM - Çorum'da halk otobüsünün çaptığı 8 yaşındaki Yiğit Emir Berksun hayatını kaybetti.
Kaza, dün Gülabibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Y.'nin kullandığı halk otobüsü Cemilbey caddesinde seyir halinde iken Yiğit Emir'e çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alınırken, Yiğit Emir Berksun bugün Ulu Mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yanı sıra, Yiğit Emir'in ailesi ve yakılanları katıldı.
Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Yiğit hayatını kaybetti

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:52   Ayçiçeği tarlasında 450 bin kök kenevir bulundu
16:47   Eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Gaygubet evinde saklanırken yakalandı
16:46   Gediz'i kirleten iki işletmeye 238 bin TL'lik ceza
16:43   Altı aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
16:42   Jandarma'dan kaçak içki operasyonu
16:39   Çanakkale'de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı
16:34   Cinayet zanlısı kadın tutuklandı