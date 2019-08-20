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Halk otobüsünün çarptığı çocuk ölümden döndü

Çorum'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

20.08.2019 19:05 Halk otobüsünün çarptığı çocuk ölümden döndü
Çorum'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Parkı yanında annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Alperen Taha Kekillioğlu adlı çocuğa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi kaldırımın kenarına düştü. Ölümden dönen çocuk daha sonra annesiyle birlikte olay yerine çağrılan ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sırasında otobüsün yaptığı ani fren sonucu otobüs içerisinde savrulan 2 çocuk da tedbir amaçlı sağlık görevlilerine kontrolden geçirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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