13.06.2019 22:12
Haberler»3. Sayfa » Haber

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Susoy (76) isimli yaşlı adama Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Medikar Hastanesine kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın ikindi namazı için evinden camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:02 (Geniş Haber) GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI
23:01 ABD Umman Denizi'ndeki saldırılar için İran'ı suçladı
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74
22:59 Araklı'da sağanak yağış
22:59 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı
22:58 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
22:58 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
22:58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali
22:56 Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR