28.06.2019 16:24
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Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Sivas'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.

Sivas 'ta özel halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam yaralanırken, yaşlı adama çarpan otobüsü şoför ise panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Sivas Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ana durağında meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü ana durak içerisinde yürüyen M.K.'ya çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen M.K.'nın ayağının üzerinden geçti. Yaralanan M.K. olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise kaza nedeniyle panik yaşadı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Sivas , 3. Sayfa

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