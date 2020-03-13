Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki F.A, Z.S. idaresindeki 41 J 4203 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki F.A, Z.S. idaresindeki 41 J 4203 plakalı özel halk otobüsünün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
Manşet
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