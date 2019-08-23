Haberler» 3. Sayfa» Haber

Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada

Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü.

23.08.2019 20:47
Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada
Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep'te özel halk otobüsünün çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 5 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Annesini ziyaretten dönen 39 yaşındaki Hacı Deveci'ye, Eski Dülük Caddesi'nde yolun karşısına geçerken özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Deveci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürülen Deveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Deveci'nin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Deveci'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, Deveci'ye özel halk otobüsünün çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde ara sokağa hızlıca giren sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsünün Deveci'ye çarpma anı yer alıyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü... Kaza anı kamerada

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47   Irak'ta patlama: 28 yaralı
21:44   Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı
21:37   Terme çayından 2 kişi kurtarıldı
21:29   Cezaevinden çıkan karısını vurdu
21:27   Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
21:24   Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
21:22   Adana'da yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü