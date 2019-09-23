Haberler » 3. Sayfa » Haber

Halk otobüsünün otomobille çarpışma anı kamerada

Sivas'ta halk otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.09.2019 16:14Halk otobüsünün otomobille çarpışma anı kamerada
Sivas'ta halk otobüsünün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altuntabak Mahallesi Hamam durağında meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü sokak kesişiminde Ö.G. idaresindeki 58 YB 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında park halinde bulunan 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durdu. Kazada Ö.G., A.Y., M.Y. ve F.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:12 Didim'de 60 dönümlük makilik alan yandı
17:08 Denizde kaybolan Hilya bebek için umutlar tükendi
17:07 Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangın
17:05 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında mühimmatları kışladan çıkaran darbecilere soruşturma
17:04 Halk otobüsü yan yoldan aniden çıkan otomobile böyle çarptı
17:03 Bursa'da narkotik operasyonu: 17 kişi gözaltında
16:54 İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi