Halk otobüsüyle iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Emek Caddesi'nde meydana geldi. Operatör Ahmet Şıh yönetimindeki iş makinesi ile Murat Güneş yönetimindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Diyarbakır