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Halk otobüsüyle iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

06.08.2019 10:16 Halk otobüsüyle iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı


DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Emek Caddesi'nde meydana geldi. Operatör Ahmet Şıh yönetimindeki iş makinesi ile Murat Güneş yönetimindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Diyarbakır

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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