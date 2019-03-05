Halk Oyunlar Yıldızlar-Gençler Yarışması Kayseri'de

Kaynak: İHA

9-10 Mart 2019 Okul Sporları Halk Oyuncuları Yıldızlar-Gençler yarışması Kayseri'de yapılacak.9-10 Mart tarihlerinde Atatürk Spor Salonunda yapılacak olan Halk Oyunları yarışmasında Kayseri'yi Demir Karamancı Anadolu Lisesi iki ekiple temsil edecek. 9 ilin katılımı ile 9 Mart Cumartesi günü başlayacak olan yarışmalarda ilk olarak Liseler arası yarışma yapılacak. 10 Mart Pazar günü ise Ortaokullar arası yarışması olacak.Kayseri, Karaman, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Adana, Mersin, Tokat ve Amasya illeri arası yapılacak olan Halk Oyunları yarışması saat 10.00'da start alacak. Büyük mücadeleye sahne olması beklenen Halk Oyunları Yarışmalarına 9 ilden büyük katılım bekleniyor. - KAYSERİ