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Halk Oyunları Federasyonundan Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne plaket

Halk Oyunları Federasyonu, halk oyunlarına verdikleri destekten dolayı Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne plaket verdi.

22.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:48Halk Oyunları Federasyonundan Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne plaket
Halk Oyunları Federasyonu, halk oyunlarına verdikleri destekten dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne plaket verdi.
Halk Oyunları Federasyonu temsilcilerinden Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ömer Sezer ve Ankara İl Temsilcisi Kazım Karslı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu'na plaket vererek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Göbütoğlu, şunları söyledi:
"Ben bu plaketi kurum çalışanlarımız adına alıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım Yusuf Dönmez, Hüseyin Kaplan ve daha önce kurumumuzda yöneticilik yapmış olan sınıf öğretmenimiz Murat Şahin, olmak üzere tüm personelimiz adına alıyorum. Zira Beypazarı Halk Eğitim Merkezini bir marka haline getiren onlardır. Bu bölge, bu şehir ve bu ülke adına kurumumuz faydalı bir şeyler yapıyorsa onlar sayesindedir. O bakımdan bu plaketi yönetici arkadaşlarıma ve diğer çalışma arkadaşlarıma ithaf ediyorum."

Merkez Hakem Kurulu, Ömer Sezer, Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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