Halk Oyunları Gelecek Nesillere Aktarılıyor

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Bozkır ilçesinde Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından halk oyunları kursu açıldı.Bozkır ilçesinde Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen halk oyunları kurslarıyla Bozkır folklorunun gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kurslarda 23 öğrenci kurs olarak, halk oyunlarında Bozkır kültürünü yansıtan oyun figürlerini öğrenerek bu yöresel oyunların gelecek nesiller tarafından bilinmesi ve korunması için eğitim çalışmaları sürdürülüyor.Öğrencilere eğitim veren Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulun müdürü Yetiş Leylek yaptığı açıklamada, "Yıllardır Bozkır folklorüne hizmet biriyim, Bozkır folklor ekibi olarak 1950 yılından başlayarak bir tarihsel sürece sahip olarak bugünlere gelmiştir. Bozkır Kaymakamlığı, Bozkır Halk Eğitim Müdürlüğü ve Bozkır Serüstad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak hem de gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sosyal bir uygulama geliştirdik. Bozkır Folkloru bölgenin coğrafi şartlarından etkilenerek, sert hareketlere sahiptir. Bölgemizde bu kültürü Çağlayan ve Yazdamı mahallelerindeki birkaç aile yaşatmaktadır. Bu eğitimlerle Bozkırın tüm mahallelerinde ki bu gençlerimizde Bozkır folklorunu yaşatacaklar." dedi.Bozkır Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çatdere de, "Bozkırın bu bölgenin kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için halk oyunları kursu açtık. Kursumuza katılan gençlerimize vererek bu kültürün gelecek nesillere aktarılarak hayat bulmasını amaçlamaktayız." diye konuştu.