Halk Oyunları Gençler Türkiye
Şampiyonası'nda düzenlemeli dalda Sarayköy
Gençlik Spor
Kulübü, düzenlemesiz dalda Erzurum
Kültür ve Turizm Derneği Gençlik Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu.
Denizli'nin Tavas ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) 2019 faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
Festival kapsamında yapılan finallerde, düzenlemeli dal kategorisinde 12, düzenlemesiz dal kategorisinde 16 olmak üzere 28 takım yarıştı.
Bağlar Mesireliğinde yapılan "Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası"nda Erzurum Kültür ve Turizm Derneği Gençlik Spor Kulübü birinci, Kilis HEM Gönüllüler Gençlik Spor Kulübü ikinci, Bingöl Belediye Yaşam Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.
Tavas Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası"nda, Sarayköy Gençlik Spor Kulübü birinci, Arhavi Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Gaziemir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu.
"Şampiyonluk merdivenlerini tırmanmaya devam ettik"
Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılını ödül yılı ilan eden Sarayköy Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunu Topluluğu'nun 2018 yılını Türkiye şampiyonluğu ile taçlandırdığını, her yıla yeni bir başarı ekleyerek şampiyonluk merdivenlerini tırmanmaya devam ettiklerini belirtti.
Seyircilere görsel şölen yaşatan Sarayköy Halk Oyunları Topluluğu'nun son olarak Ömür Günay'ın antrenörlüğünde 3. Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali'nde jüri önüne çıktığını dile getiren Özbaş, şunları söyledi:
"Festival kapsamında düzenlenen 2019 Gençler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası'nda 28 halk oyunu ekibi arasında marifetlerini sergileyen Sarayköy Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, düzenlemeli dalda Türkiye şampiyonu oldu. Halk oyunlarımız atalarımızdan bize miras kalan ve bizlerin gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmamız gereken emanetlerimizden birisidir. Geçmiş değerlerimizin, geleceğimiz olan evlatlarımızla bütünleşmesini görmek bizleri mutlu ediyor. Halk Oyunları topluluğumuzdaki tüm efe ve yarenlerimizi, antrenörlerini ve kıymetli ailelerini yürekten kutluyor, bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapan Tavas Belediye Başkanımız sayın Hüseyin İnamlık'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."