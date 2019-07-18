18.07.2019 11:26
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Halk Oyunları Grubu'ndan Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Halk Oyunları Grubu

5-10 Temmuz tarihleri arasında Makedonya'nın Ohrid şehrinde gerçekleşen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Akhisar Belediyesi'ni temsil eden Akhisar Halk Oyunları Grubu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

5-10 Temmuz tarihleri arasında Makedonya'nın Ohrid şehrinde gerçekleşen Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nde Akhisar Belediyesi'ni temsil eden Akhisar Halk Oyunları Grubu, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

46 kişilik grupla Makedonya'nın Ohrid şehrine 5 Temmuz günü hareket eden Akhisar Halk Oyunları Grubu, 10 Temmuz günü şehre geri döndü. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında Litvanya, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerinde katıldığı gösteriler, Ohrid şehrinin Çınar meydanında gerçekleşti.

Akhisar Halk Oyunları Grubu temsilcisi Oğuz Öndül ve temsilci öğrenciler Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek, Türkiye'yi ve Akhisar'ı çok iyi bir şekilde temsil ettiklerini ifade etti. Bu tür kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, Akhisar'da da böyle etkinliklerin düzenlemesi için çalışma yapmak istediklerini vurguladı. Akhisar Halk Oyunları Grubu temsilcisi Oğuz Öndül, katılım ve teşekkür belgeleri ile Makedonya'ya özgü tasarımları Başkan Dutlulu'ya takdim etti. Heyet daha sonra Başkan Dutlulu ile hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Makedonya, Akhisar, Ohrid, Güncel

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