Kaynak: AA

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğiyle 7-8 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, yönetim kurulu üyeleri ve organizasyona destek verecek ekiplerin temsilcileri ile belediyede bir araya geldi.Toplantıda konuşan Aktaş, Anadolu'nun nice uygarlıklara ev sahipliği yaptığını, nice medeniyetin doğup büyümesine şahit olduğunu vurguladı. Bu medeniyetlerden kalan tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğe taşıyacaklarını aktaran Aktaş, şöyle devam etti:"Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bizim medeniyetimiz devamlı ilham alacağımız en önemli kaynaklardan bir tanesidir. Halk oyunları, kültürel değerlerimizdendir. Bu değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması da olmazsa olmaz konularımızdandır çünkü halk oyunları, ait olduğu toplumun kültürel göstergesi, kimliğini ifade ediş tarzıdır."Şampiyona ikinci kez Bursa'da düzenlenecekBursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliği ile halk kültürünün bir parçası olan halk oyunlarının gelişimine katkı sağladıklarına işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:"2002 yılında kurulan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu, bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiren, Türkiye çapında yaşatılmasına gayret eden bir federasyon. Bursa olarak Türkiye şampiyonasına ikinci kez ev sahipliği yapacağız. Bu yıl yarışmaya Van, Bingöl, Kocaeli, Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Ankara, Sivas, Diyarbakır, İzmir, Trabzon, Artvin, Kars, Erzurum, Adana, Samsun, Kastamonu, Denizli, Çanakkale, Tekirdağ ve Muğla olmak üzere 21 ilden 40'a yakın topluluk katılacak."