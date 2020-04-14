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Halk ozanı Aşık İbrahim'den "Zalim Korona" türküsü

İbrahim Bozkurt'un koyunlar içerisinde sazıyla yürürken görüntüsü İbrahim Bozkurt'un açıklama yapması ve türkü söylemesi İbrahim Bozkurt'un türkü bitiminde evde kalın mesajı vermesi GAZİANTEP - İslahiye ilçesinde "Aşık İbrahim" olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim...

14.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:46
İbrahim Bozkurt'un koyunlar içerisinde sazıyla yürürken görüntüsü
İbrahim Bozkurt'un açıklama yapması ve türkü söylemesi
İbrahim Bozkurt'un türkü bitiminde evde kalın mesajı vermesi
GAZİANTEP - İslahiye ilçesinde "Aşık İbrahim" olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle yazdığı "Zalim Korona" isimli türküyü seslendirdi.
Türküsünde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan Bozkurt, tedbirlere uyulmasını istedi.
Zalim Korona türküsünün sözleri şöyle:
"Dünyayı sarmış koranavirüsü/ Öldü gitti vatandaşın yarısı/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Anons yapılıyor, 'evlerde kalın'/ Bırak sataşmayı, hep birlik olun/ 'Genç, ihtiyar' demez, yakalar ölüm/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Amerika, İtalya bir de İspanya/ Evlat babasına yaklaşmaz ana/ Susalım virüs de girerse cana/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Maskenizi takın, bir de eldiven/ Uyan Türk milleti, gafletten uyan/ Zamanı geçirip bağrını döven, ne kötü dert imiş zalim korona." Halk ozanı Aşık İbrahim’den ’Zalim Korona’ türküsü

Kaynak: AA

Etiketler: İbrahim Bozkurt, İslahiye, Güncel
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