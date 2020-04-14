Halk ozanı Aşık İbrahim'den "Zalim Korona" türküsü
İbrahim Bozkurt'un koyunlar içerisinde sazıyla yürürken görüntüsü İbrahim Bozkurt'un açıklama yapması ve türkü söylemesi İbrahim Bozkurt'un türkü bitiminde evde kalın mesajı vermesi GAZİANTEP - İslahiye ilçesinde "Aşık İbrahim" olarak bilinen mahalli halk ozanı 57 yaşındaki İbrahim...
14.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:46
Türküsünde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapan Bozkurt, tedbirlere uyulmasını istedi.
Zalim Korona türküsünün sözleri şöyle:
"Dünyayı sarmış koranavirüsü/ Öldü gitti vatandaşın yarısı/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Anons yapılıyor, 'evlerde kalın'/ Bırak sataşmayı, hep birlik olun/ 'Genç, ihtiyar' demez, yakalar ölüm/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Amerika, İtalya bir de İspanya/ Evlat babasına yaklaşmaz ana/ Susalım virüs de girerse cana/ Ne kötü dert imiş zalim korona/ Maskenizi takın, bir de eldiven/ Uyan Türk milleti, gafletten uyan/ Zamanı geçirip bağrını döven, ne kötü dert imiş zalim korona."
Kaynak: AA
Etiketler: İbrahim Bozkurt, İslahiye, Güncel