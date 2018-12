Halk Ozanı Erzurum'u Gezerek Şiir Yazıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 09:35



Ordulu Kulfani lakaplı halk ozanı misafir olarak gelip etkilendiği Erzurum üzerine onlarca şiir yazdı.Ordu'nun Ünye İlçesinde yaşayan halk ozanı Mustafa Uğur Alan kızını ziyaret etmek için geldiği Erzurum'da Erzurum'un kültürel ve tarihi dokusundan etkilenerek her gittiği yerde bir şiir yazdı.Bir yıl boyunca Erzurum'da gezdiği her yere şiir yazan Alan yazdığı Erzurum Name adlı bir şiir kitabı çıkarmaya karar verdi.Bu zamana kadar 7 tane şiir kitabı çıkaran Alan Erzurum'dan çok etkilendiğini ifade ederek," Erzurum'a geldiğim günden berri içerimde bir heyecan oluştu bu şehir tairhi dokusuyla beni çok etkiledi. Her gitti yerde gördüğüm güzelliği şiire döktüm umarım Erzurum için güzel bir şiir kitabı ortaya çıkarırım " dedi.Mustafa Uğur Alan'ın Erzurum Öğretmenler Evinde otururken yazdığı şiir ise Öğretmeler Evi Müdürü Abdullah Nehir tarafından Öğretmenler Evi girişine asıldı. - ERZURUM