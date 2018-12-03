Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın Babası Muharrem Ertaş, Ölümünün 34. Yılında Mezarı Başında Anıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:33

Bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın babası merhum Muharrem Ertaş, mezarı başında anıldı.Abdal kültüründen gelen sanatçılar başta olmak üzere vatandaşlar, Muharrem Ertaş'ın merkez Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.Kırşehir Gazeteciler, Radyocular, Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık ve gazeteciler de Muharrem Ertaş'ın mezarına ziyarette bulundu.Yanık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'in yetiştirdiği büyük bozlak ustalarından biri olduğunu belirterek, basın mensuplarıyla 34. ölüm yıl dönümünde Ertaş'ı mezarı başında andıklarını söyledi.Öte yandan Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Araştırmacı Edebiyatçı Yazar Tolga Akpınar, büyük ustanın ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bozlak denilince akla gelen ilk isim Muharrem Ertaş'dır. Ömrü yoksulluk içeresinde geçti. Sözlü Geleneksel Türk Edebiyatının da taşıyıcılığını yaptı. 'Ben Atatürk'ün öldüğü gün türkü okuyamam' deyip Kırşehir'e döndü. Sesi Japon ve Amerikan üniversitelerinde tez konusu oldu."diye konuştu. - KIRŞEHİR