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Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor

Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyorŞIRNAK - Halk ozanı Nihat Sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

29.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:14
Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor
ŞIRNAK - Halk ozanı Nihat Sönmez, 'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi. Sönmez, 5 gün boyunca ilçedeki çeşitli okullarda öğrencilerle buluşacak.
Ülkenin dört bir yanını dolaşan Nihat sönmez, Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçeye gelerek program düzenledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Kaymakamı İsmail Pendik, hakim Gamze Sağın, Cumhuriyet Savcısı Türker Samet Kıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi.
Semih Ataman isimli öğrenci, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir konserdi. Çok eğlendik. İlk defa ilçemize geldiği için çok mutluyuz" dedi.
Halk ozanı Nihat Sönmez Beytüşşebaplılarla buluşmaya devam ediyor

Nihat Sönmez, Beytüşşebap, Şırnak, Yerel

Kaynak: İHA


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