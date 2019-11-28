Haberler » Güncel » Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi - Haber

Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi

HALK ozanı Nihat sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

28.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:02Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi

HALK ozanı Nihat sönmez, 'ın ilçesinde konser verdi. Sönmez "Hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim" dedi.

Kato Dağı eteklerindeki ilçede bulunan öğretmenevinde gerçekleşen konsere, Kaymakam İsmail ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri ile özel harekat ve polis memurları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"47 senedir Almanya'dayım. Hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye'nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap'a gidemedim diye. Bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izleyenler, birbirinden güzel eserleri dinlerken cep telefonlarıyla kaydetti.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise ozan Sönmez'e teşekkür ederek, güzel bir gece geçirdiklerini belirtti.



Beytüşşebap, Pendik, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:10 İsrail Kudüs'te dev Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planlıyor
16:06 DHA YURT BÜLTENİ - 19
16:06 AK Parti'li Kandemir, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi (2)
16:06 Öğrencilerin 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' coşkusu
16:05 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' eğitim semineri verildi
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:12:52