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Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi

HALK ozanı Nihat sönmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde konser verdi.

28.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:47Halk ozanı Sönmez, Beytüşşebap'ta konser verdi
HALK ozanı Nihat sönmez, 'ın ilçesinde konser verdi. Sönmez "Hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim" dedi.

Kato Dağı eteklerindeki ilçede bulunan öğretmenevinde gerçekleşen konsere, Kaymakam İsmail ve eşi Büşra Nur Pendik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ, kurum amirleri ile özel harekat ve polis memurları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konser öncesi konuşan Sönmez, ilk defa Beytüşşebap'ta türkü söylemenin gururunu yaşadığını söyledi. Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"47 senedir Almanya'dayım. Hala resmi ikametgah adresim orada. Burada izinli gibi görünüyorum. Türkiye'nin tüm sınırlarını dolaşmak istedim. İçimde bir ah kaldı, neden Beytüşşebap'a gidemedim diye. Bu yüzden geldim. Zaten tarih boyunca hiçbir ozan Beytüşşebap'a gelmemişti. Ben bunun ilkini gerçekleştirmek istedim. Bugün buradayım birkaç gün daha kalacağım. Herkesi bu güzel konserlere davet ediyorum."

Konuşmaların ardından Sönmez, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konseri izleyenler, birbirinden güzel eserleri dinlerken cep telefonlarıyla kaydetti.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise ozan Sönmez'e teşekkür ederek, güzel bir gece geçirdiklerini belirtti.


- Şşebapşırnak

Beytüşşebap, Pendik, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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