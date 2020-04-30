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Halk ozanından köy meydanında, şarkılarla 'evde kal' çağrısı

Halk ozanından köy meydanında, şarkılarla 'evde kal' çağrısıVAN'ın Erciş ilçesinin Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk, 17 torunu bulunan halk ozanı Hikmet Keleş (56), meydana ses sistemi kurup, şarkılar eşliğinde 'evde kalın' çağrısında bulundu.

30.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:27
Halk ozanından köy meydanında, şarkılarla 'evde kal' çağrısı
VAN'ın Erciş ilçesinin Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan 10 çocuk, 17 torunu bulunan halk ozanı Hikmet Keleş (56), meydana ses sistemi kurup, şarkılar eşliğinde 'evde kalın' çağrısında bulundu.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan ve tarım yaparak geçimini sağlayan Hikmet Keleş de koronavirüs tedbirleri konusunda yapılan uyarılara sesiyle destek verdi. Halk ozanı olan Keleş, 'evde kalın' uyarısında bulunmak için köy meydanına ses sistemi kurdu. Önce Türkçe ve Kürtçe 'evde kalın' uyarısında bulunan Keleş, daha sonra Kürtçe şarkılar söyleyerek, mahalle halkının güzel vakit geçirmelerini sağladı.
Sosyal sorumluluk kapsamında böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini anlatan Keleş, "Sosyal medyada ve televizyonlarda yapılan uyarılardan etkilendim. Ben de yapılan bu uyarılara sesimle destek olmak istedim. Köyde yaşayanların da bu uygulamadan memnun kaldıklarını düşünüyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın, yaşlılarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Bu konuda da herkese sorumluluklar düşüyor" dedi. Halk ozanından köy meydanında, şarkılarla ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Taşlıçay, Erciş, Güncel, Haber

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