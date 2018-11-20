Halk Ozanının Cenazesi 36 Yıl Önce Yaptırdığı Mezarına Defnedildi

20 Kasım 2018 Salı 15:10



20 Kasım 2018 Salı 15:10

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, 36 yıl önce mezarını yaptıran halk ozanı "Aşık Dertli Kazım" lakaplı Kazım Dertli, geçirdiği kalp krizi sonucu 95 yaşında hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Gölovası köyünde yaşayan ve uzun yıllar yaptırdığı mezarı başında mevlit okutarak ikramlarda bulunan Dertli, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Dertli için Gölovası Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınları, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, halk ozanları, şairler ve köy halkı katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Dertli'nin cenazesi, 36 yıl önce yaptırdığı mezarına defnedildi.Otobüs şoförlüğü yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden emekli olmasının ardından 1979 yılında Gölovası köyüne yerleşen halk ozanı, köy halkının kendisine "Dertli" diye seslenmesi üzerine 1997 yılında mahkemeye başvurarak "Altınkaynak" olan soyadını "Dertli" olarak değiştirmişti.