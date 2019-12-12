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Halk ozanları Ahlatlılarla buluştu

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Aşıklar Gecesi'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk ozanları Ahlatlılarla buluştu.

12.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:33Halk ozanları Ahlatlılarla buluştu
'in Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Aşıklar Gecesi'nde 'nin dört bir yanından gelen halk ozanları Ahlatlılarla buluştu.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen 'Aşıklar Gecesi'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Düzenlenen geceye Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Geceye katılan halk ozanları Nuri Çırağı, Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Fuat Çerkezoğlu ve Selahattin Kazanoğlu okudukları şiirler ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden seslendirdikleri türkülerle dinleyenleri coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde aşıkların atışmaları ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonunda Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, halk ozanlarına Ahlat Bastonu hediye etti.

Geceye katılan vatandaşlar, 'Aşıklar Gecesi' düzenleyerek güzel bir gece geçirmelerine vesile olan Ahlat Kaymakamlığına teşekkür ettiler. - BİTLİS

Türkiye, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: İHA

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