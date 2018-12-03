Bilecik
Erzurumlular Derneği tarafından organize edilen programda halk ozanları adeta kulakların pasını sildi.
Dernek binasında düzenlenen Halk Ozanları Gecesi'ne, halk ozanları Erol Ergani
ve Mehmet Çağlar
, dernek üyeleri ve davetli misafirler katıldı. Gecede bir konuşma yapan Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun, bu tür etkinliklerin devamının geleceğini anlatarak, "Oğuz boylarının kendine has Müslüman Türk kimliğine ait geniş kültürlerimiz var. Oğuz boyları dediğin zaman ata biner, cirit atar, kılıç kalkan oynar, güreş tutar, saz çalar, Türkü söyler, ozanlık yapar, şiir yazar. İşte onlardan biri olan ozanlarımız tarih boyunca hem güldürmüş hem düşündürmüş, hem de en zor dönemlerde topluma öncülük yapmış. Düşmanlara karşı birlik beraberliği sağlamış bu kültürümüzün kayıp olmaması için yeni nesillere aktarmak için bu tür programları yapmak zorunda hissettik kendimizi. Gecemize katılan halk ozanları Erol Ergani ve Mehmet Çağlar'a çok teşekkür ederim Ayrıca Şadan Turan hocamız da bu gecemize renk kattı" dedi. - BİLECİK
Mehmet Çağlar,Bilecik
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:12