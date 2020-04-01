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Halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı

Zonguldak'ta haftanın 2 günü kurulan semt pazarı Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kurulmayacak.

01.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:28
Halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı
Zonguldak 'ta haftanın 2 günü kurulan semt pazarı Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kurulmayacak. Halkın pazar ihtiyacı mahalleler yönlendirilen araçlarla karşılanacak.

Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi tarafından alınan karar gereği korona virüs salgını nedeniyle kent merkezinde Çarşamba ve Cumartesi kurulan semt pazarı korona virüs nedeniyle kurulmamasına karar verildi. 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren Zonguldak merkez ilçede bulunan Soğuksu pazar yeri açılmayacak. Görevlendirilen pazarcı esnafı mahallelerde araçları ile vatandaşlara seyyar olarak hizmet verecek. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sosyal medya hesabından, "Pazarcılarımızı topladık, endişemizi anlattık. Sağ olsunlar sözümüzü ikiletmediler, bize düşeni yaparız, dediler. Bundan böyle belediyenin izin verdiği pazarcılar mahallelerde ürünlerini vatandaşın ayağına götürecekler, kimse mağdur olmayacak. İşin çilesini çeken pazarcılarımıza, işi organize eden belediyemize, işi sokakta düzenleyen emniyetimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Birkaç hafta böyle gidecek. Hayırlı olsun. Umarım süre uzamaz" ifadelerine yer verdi.

Pazarcı esnaflarından Mahmut Karlıdağ gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu pazar yeri kapanacaksa bize iki gün önceden belirtmeleri lazım. Herkes malını almış, sergisine koymuş. Zonguldak küçük bir yer. Pazar yerinin bilinmemesinin imkanı yok. Bize gelip Cumartesi gününden söyleyebilirler. Biz de mallarımızı almamış oluruz, elimizde çürümezdi" diye konuştu.

"Marketlerden sebze ve meyvelerin kaldırılması gerekiyor"

Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erkan Küçük de gazetecilere yaptığı açıklamada marketlerdeki sebze ve meyve satışlarına dikkat çekti. Küçük, "Dünkü Valimizin, belediye başkanımızla beraber bu korona virüs mevzusunda konuştuk. Pazar yerlerinin kapanmasını vatandaşların evlerden aşağıya inmemesi için bize bir şey sunuldu. Komple Zonguldak halkına ayağında hizmet yapacağız. Bu konuda gereken ne şekilde yapılacaksa yapılacak. Marketlerde de risk var. Sebzelerin, meyvelerin marketlerden kaldırılmasını rica ediyoruz. Orası da bir risk. Esnaflarımızı mahallelere yönlendirdik. 19 mahallede hizmet verecekler. Çalışmalarımız bunun üzerinde olacak. Bu günden itibaren başladı. 3-5 gün süreyi bulur. Sağlık konusunda Zonguldak halkının çarşıya inmemesi lazım. Kalabalık oluşturuyor" dedi. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Halk pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kurulmadı - Haberler

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