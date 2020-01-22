Haberler » Güncel » Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor - Haber

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Zonguldak'ta kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.

22.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:57Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor
'ta kurulan semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı.

Zonguldak'ta ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Soğan 3 TL Patates 3 TL, domates 10 TL, Biber 13, Kabak 7, Havuç 4, Marul 5, Patlıcan 8 TL'den alıcı bulurken meyvelerde ise mandalina 5 TL, Elma 7,5 TL, portakal 5 TL, ayva 6, armut 6 TL'den alıcı buldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çarşamba, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14  Ukrayna'da görülen Hablemitoğlu davası 'zaman aşımı'na uğradı
16:13  Belediye sordu, Efeler halkı cevapladı
16:18  Malatya'da "Toprak Dede" anısına fidan dikildi
16:16  Şehit bayram özdere kabri başında dualarla anıldı
16:15  DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
22.01.2020 16:20:24