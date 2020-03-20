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Halk pazarında önce dezenfekte yapıldı sonra dua edildi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında önlem alındı.

20.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:09
Halk pazarında önce dezenfekte yapıldı sonra dua edildi
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında önlem alındı. Halk pazarında ekipler önce dezenfekte yaptı, ardından dua edilerek pazarcı esnafına maske dağıttı.

İlk olarak Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri pazar alanında dezenfekte çalışması yaparken, ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazarcı esnafına maske, eldiven ve bilgilendirici el broşürleri dağıttıktan sonra dua edildi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, yaptığı açıklamada, "Çin'in Vuhan şehrinden çıkıp, ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüsüne karşı mücadelemiz devam ediyor. Özellikle, pazar yerleri, AVM'ler ve şehirlerarası otobüs terminali gibi halkın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında bir taraftan hijyenik önlemler alırken, diğer taraftan da vatandaşlarımızı bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, ancak vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Hem vatandaşlarımızın, hem de esnafımızın alışveriş sırasında mesafeyi koruması, seç-al dönemine son vermesi, pazarcı esnafımızın eldivenle satış yapmaya özen göstermesi önceliklerimiz. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu virüse hep birlikte 'dur' diyeceğiz. Virüsle mücadele noktasında diğer kurumların ve Türkiye'nin çok önünde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz, bizlerin mücadelesine vatandaşlarımızda duyarlılıklarıyla destek olursa salgını en az hasarla kapatacağımıza eminiz" dedi.

Karabük Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cuma Kara ise, bugün dünyayı sarmış bu hastalıktan korunmamız lazım. Bilmiyorduk ve öğrendik. Pazar yerlerimizi dezenfekte yaptırarak eldiven ve maske dağıttık. Bugüne kadar ürünleri seçmek serbesti. Vatandaşımız ürünleri itina ile artık esnaftan istesin yada eldiven takarak alsınlar. Kendimizi değil karşımızdakini korumak için gerekli tüm tedbirleri almak zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehri köpüklü ve ilaçlı su ile yıkamaya devam ediyor. Ekipler; Atatürk Mahallesi, Taşkent Caddesi, Tren Garı, Atatürk Bulvarı, sebze ve meyve halinde çalışmalarına devam etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından belediyeye ait yatay ve dikey asansörlerde sürdürdü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Karabük, Zabıta, Güncel

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