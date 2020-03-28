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Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında bugün kurulan halk pazarında giyim, oyuncak ve benzeri malzeme satanlar tezgah açmazken, pazarcılar ve alışveriş yapanlara steril mendil dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

28.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:28
Halk pazarında steril mendil dağıtıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında bugün kurulan halk pazarında giyim, oyuncak ve benzeri malzeme satanlar tezgah açmazken, pazarcılar ve alışveriş yapanlara steril mendil dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden salgın nedeniyle İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği ek genelgede; semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamanın ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve bugün Keşan ilçesinde açılan halk pazarında birçok tezgah yeri boş kaldı. Yasaklar kapsamında sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ile temizlik maddelerinin satışına izin verildi. Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı.

SİGARA İÇEN ESNAFI UYARDI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyeleriyle birlikte pazarcılar ile alışveriş yapanlara steril mendil dağıtarak, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Helvacıoğlu, tezgah başında sigara içen esnafı ise sigara içmemeleri konusunda uyardı. Helvacıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesi kapsamında pazar yerinde birçok esnafın tezgah açmadığını belirterek, "Bugün daha daraltılmış bir pazar kurduk. Hem pazarcılara hem de vatandaşlara steril mendil dağıtıyoruz. Hem de KEDAK üyeleriyle vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyoruz. Herkesin sosyal mesafeyi koruması lazım. Bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Alışveriş yapacaksak bunu izole ve mesafeli şekilde yapmalıyız" dedi.

KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak da, koronavirüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması adına vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Keşan, Güncel

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