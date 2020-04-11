Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı

Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar 25'şerli gruplar halinde alındı.

11.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:34
Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı
Bilecik'in Pazaryeri İlçesinde Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar 25'şerli gruplar halinde alındı.

Pazaryeri Vefa Sosyal Destek Grubu adı altından başlatılan Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında ilçede her hafta cumartesi günü kurulan Halk Pazarı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla vatandaşlar kurulan demir barikatlardan içeri 25 kişilik gruplar halinde alındı. Pazara gelen vatandaşlar belediye tarafından kurulan dezenfekte tünelinden geçerek girişler sağlandı. Ayrıca, zabıtalar girişte vatandaşlara tek kullanımlık maske dağıtımı yaparken, sağlık görevlileri tarafından pazara her girenin ateşi ölçüldü.

"Amacımız hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde pazar görmesini sağlamak"

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin,, ilçede tedbirlerin hat safhada olduğunu belirterek, "İlçe pazarımızda tek giriş ve tek çıkış halinde halkımızın daha sağlıklı pazar yapmaları konusunda önlemlerimizi aldık. Pazar girişimize dezenfekte tünelimizi yerleştirdik ve hemşehrilerimizin sosyal mesafeyi korumaları anlamından uyarılarda bulunduk. Aynı zamanda hastane personelimiz sağlık tedbirlerini, emniyet güçlerimiz ise, güvenlik tedbirlerini aldılar. Amacımız hemşehrilerimizin sağlıklı bir şekilde pazar görmesini sağlamak. Evimizde kalalım 112-153 155-156 Vefa Destek Grubumuzu aradığınızda biz sizlerin ihtiyaçlarınızı giderme konusunda her zaman yanınızdayız. İlçe halkımızda bugün ki duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Pazaryeri, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› Güncel ››Halk pazarında vatandaşlar dezenfekte tünelinden geçerek, 25'şerli gruplar halinde içeri alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: 'İhtiyacın varsa bu ara; Edremit Belediyesi'ni ara!' - Haber 18:38: Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi - Haber 18:38: Beşir Derneğinden 148 aileye yardım - Haber 18:36: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:36: PKK'lı teröristin cenazesi Diyarbakır'daki annesine adliyede teslim edildi - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Uyarılarımız istisnasız her koşulda geçerlidir - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin