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Halk pazarlarında Korona virüs tedbirleri devam ediyor

Halk pazarlarında Korona virüs tedbirleri devam ediyor Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında ateş ölçme ve sosyal mesafe uygulamaları devam ediyor.

12.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:43
Halk pazarlarında Korona virüs tedbirleri devam ediyor
KARABÜK - Karabük 'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında ateş ölçme ve sosyal mesafe uygulamaları devam ediyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında 5000 Evler Mahallesi'nde kurulan halk pazarında bariyerlerle önlem alındı. Pazara girişte özel güvenlik görevlileri görevlendirilirken, vatandaşlar maskesiz ve ateşleri ölçülmeden içeri alınmıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske verilirken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.
Alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar ürünleri seçme dönemi sona ererken, ürünler pazarcı esnafı tarafından vatandaşlara veriliyor. Halk pazarlarında Korona virüs tedbirleri devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Genel
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